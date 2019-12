Grève SNCF : pour SUD-Rail, "le gouvernement vacille, le rapport de force est de notre côté"

INTERVIEW

Au dixième jour de grève à la SNCF et la RATP, la situation semble plus bloquée que jamais. Les discussions entre le gouvernement et les syndicats n'aboutissent pas et une manifestation est d'ores et déjà prévue le 17 décembre prochain, toujours pour contester la réforme des retraites. Y aura-t-il des trains à Noël ? C'est la question qui est sur toutes les lèvres ces derniers jours.

Sur Europe 1, samedi, le secrétaire fédéral du syndicat SUD-Rail, Julien Troccaz, estime que "le gouvernement vacille". Il souligne que la période de Noël n'a aucune raison d'être le temps de la trêve et que les grévistes, eux aussi, vont pâtir du blocage partiel du pays. "Personne ne veut de ce projet de loi. Il faut que le gouvernement sorte de sa posture et qu’il écoute celles et ceux qui travaillent dans ce pays", dit encore le syndicaliste.

Le sécrétaire fédéral de SUD-Rail assure que les grévistes ne vont "rien lâcher" : "On est déterminé et aujourd’hui, le rapport de force est de notre côté".