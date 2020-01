Grève SNCF : "Neuf fois sur dix, ce qui est prévu ne fonctionne pas"

REPORTAGE

Les vacances prennent fin, mais pas la grève contre la réforme des retraites. Alors que le mouvement dure depuis plus d'un mois, les voyageurs ont commencé à regagner leur port d'attache, vendredi, deux jours avant la rentrée. Europe 1 s'est rendue gare Montparnasse, à Paris, vendredi soir.

"On avait pris une petite marge"

Les voyageurs y sont plutôt détendus, reposés par leur semaine de vacances et soulagés d'avoir réussi à revenir. Nicolas et Ludovic, deux pères de famille, rentrent tout juste de La Rochelle. "On a du jouer entre les annulations et les reprogrammations, mais on a trouvé une solution à peu près convenable", souffle le premier. "On arrive vendredi, donc comme on reprend le travail lundi on avait pris une petite marge. Tout va bien", renchérit le second.

"Il faut changer de train"

Tout va bien, aussi, pour ceux qui attendent dans le hall de la gare, leurs billets à la main. Après un séjour en Thaïlande, Elise rentre chez elle à Bordeaux. "J'avais un train, de base qui devait être vers 19 heures et j'ai reçu un mail pour me dire qu'il était annulé. Mais j'ai réussi à retrouver un train, celui de 17h10, donc normalement ça devrait être bon. Un peu déçue, du coup je suis obligée de repartir plus tôt..."

À côté, sa maman, Isabelle, prend elle la direction de Reims. "En changeant ça marche, mais bon il faut changer de train", déplore-t-elle. "Neuf fois sur dix, ce qui est prévu ne fonctionne pas. Mais on s'en sort quand même, on s'adapte."