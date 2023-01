Grève de l'énergie : en quoi consistent les actions «Robin des bois» ?

Tour de chauffe avant la mobilisation sociale du 31 janvier. Les salariés du secteur de l'énergie se sont mobilisés dimanche dans les centrales, les raffineries, les ports et les docks contre la réforme des retraites, avec des actions "Robin des bois" menées en parallèle de la grève. C'est le nom donné à ces actions par la CGT.

Rester sous les radars des fournisseurs

En quoi consistent-elles ? Elles prennent trois formes. D'abord, ces salariés ont rendu l'électricité ou le gaz gratuits pour certains établissements comme les crèches ou les hôpitaux. Ils ont également baissé les tarifs pour alléger la facture de certains artisans comme les boulangers. Enfin, ils ont redonné accès à l'électricité ou au gaz pour des particuliers qui auraient vu leur contrat suspendu cet hiver. Ces actions ont eu lieu dans des grandes métropoles comme Nice, Lille ou Paris. En revanche, il est difficile d'en savoir plus sur les établissements ou le nombre de personnes concernées.

C'est d'ailleurs toute la stratégie des syndicats. Le but est de ne pas donner trop d'informations pour rester sous les radars des fournisseurs d'énergie qui pourraient les forcer à remettre la situation en ordre. En tout cas, les actions menées dimanche vont continuer prévient Fabrice Coudour, le secrétaire fédéral de la Fédération des mines et de l'énergie de la CGT. "C'est le début des interventions des Robins des bois, de l'énergie et ça va se poursuivre dans les jours à venir. Cela va prendre de l'ampleur. La lutte qu'on mène, c'est une lutte pour l'intérêt général. Elle a deux aspects : un service public de l'énergie avec ses factures qui explosent et qui sont complètement injustifiées et puis cette bataille contre la réforme des retraites. Il faut qu'on se batte tous ensemble. Et tous ensemble, on gagnera le retrait de cette réforme."

Et si les syndicats parlent d'action risquées, elles sont bien illégales, confirme le ministère de la Transition énergétique à Europe 1.