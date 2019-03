Grève dans les écoles : un quart des enseignants du primaire en grève

La grève dans les écoles maternelles et élémentaires était suivie mardi par près d'un quart des enseignants, selon les chiffres du ministère de l'Education, alors que le principal syndicat du primaire recense de son côté quelque 40% de grévistes. Selon les chiffres du ministère publiés à la mi-journée, 16,09% des enseignants se sont mis en grève lors de cette journée de mobilisation inter-professionnelle : 23,84% dans le premier degré (écoles maternelles et élémentaires) et 8,85% dans le second degré (collèges et lycées).

40% de grévistes selon le principal syndicat dans le primaire. "Cela ne fait sans doute pas plaisir au ministère mais nous comptabilisons environ 40% des collègues en grève aujourd'hui", a de son côté indiqué Francette Popineau, secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat dans le primaire, se félicitant du "taux le plus haut depuis 2017". Selon elle, les enseignants contestent le projet de loi "sur l'école de la confiance", voté en février à l'Assemblée nationale, et la politique de Jean-Michel Blanquer en général, qui "n'a pas de colonne vertébrale éducative".

Dans le secondaire, le Snes-FSU n'avait pas de remontées sur le taux de grévistes, les professeurs des collèges et lycées n'ayant pas l'obligation de se déclarer à l'avance, contrairement au premier degré. Les enseignants étaient nombreux mardi parmi les manifestants qui réclament davantage de pouvoir d'achat et veulent défendre les services publics, lors de la journée d'action organisée par la CGT et FO.