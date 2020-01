Grèves SNCF et RATP : les prévisions de trafic de dimanche

Au 32ème jour de la grève contre la réforme des retraites, les conditions de circulation des transports en commun s'améliorent petit à petit mais le trafic reste perturbé avec des risques de saturation du réseau. Europe 1 fait le point sur vos conditions de circulation.

SNCF : 2 TGV sur 3 circuleront

La SNCF annonce la circulation dimanche de 2 TGV sur 3, de 4 Ouigo sur 5, 1 Transilien sur 5, 2 Intercités sur 5 et enfin 1 TER sur 2.

RATP : service minimum l'après-midi

Du côté de la RATP, le trafic sera toujours "très perturbé" avec 12 lignes de métro qui fonctionneront seulement partiellement, la 1 et la 14 en trafic normal et deux lignes totalement interrompues (la 4 et la 7bis). Les déplacements domicile-travail étant moins nombreux le week-end, la RATP concentrera le maximum de ses efforts l’après-midi pour garantir un service minimum : 13h-18h pour le métro, 8h-18h30 sur le RER A et 8h-20h sur la B.

Le trafic sera quasiment normal sur les lignes de tramway T1, T3a et T3b, et normal sur les lignes T2, T5, T6, T7 et T8.