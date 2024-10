Grenoble : tracts distribués, point de deal rapproché... Les dealers s'installent sur le campus de la fac

C'est un petit papier blanc de la taille d'une carte de visite. Et sur ce papier distribué depuis quelques semaines sur le campus, la liste des drogues disponibles et leur prix. "Par exemple, on a sur la liste : weed, cocaïne, ecstasy... On a les montants. C'est 10 euros pour 1,25 gramme d'herbe. Pour la cocaïne, on est à un gramme pour 60 euros", décrypte au micro d'Europe 1, Samuel, responsable du syndicat étudiant, Uni.

Le tract distribué sur le campus de Grenoble. Crédit photo : Le Dauphiné Libéré

Sur le tract, est mentionné également le lieu d'approvisionnement : une résidence étudiante du Crous. Pour le responsable syndical, c'est la nouvelle stratégie des dealers grenoblois. "Les trafiquants de drogue, ils se disent qu'il y a un terrain ici à avoir. On le sait, au sein de l'université, il y a des personnes qui consomment ce type de produit et ils se disent que c'est sans doute plus simple pour eux d'aller directement à la demande sur un campus", poursuit-il.

Une enquête ouverte

Mais cette situation choque beaucoup d'étudiants, à l'image de Célia. "Il n'y a pas à faire ça. Les étudiants qui acceptent aussi que ce type de choses soient faits sur leur campus, ce n'est pas normal. On est là pour étudier, par pour vendre ni acheter et à dire 'Tenez mon flyer de shit'", insiste-t-elle. La direction de l'université a alerté la police qui va multiplier les patrouilles et une enquête a été ouverte.