«Greenwashing» : Zero Waste France porte plainte contre Adidas et New Balance

L'association Zero Waste France reproche aux équipementiers de communiquer "éhontément et démesurément sur des engagements" environnementaux alors que dans la pratique, ils "ne changent presque rien à leur modèle de production". La plainte que l'association va déposer pour "pratiques commerciales trompeuses" s'inscrit dans le cadre de la campagne lancée par Zero Waste France visant à alerter sur l'impact environnemental de la mode éphémère, ou fast fashion, qui serait responsable chaque année de 2% des émissions globales de gaz à effet de serre.

Cela représente autant que le transport aérien international et le trafic maritime réunis, selon l'Ademe, l'Agence de la transition écologique.

Ce qui leur est reproché

Alice Elfassi, responsable juridique de Zéro Waste France, explique que les entreprises Adidas et New Balance "mettent en avant le fait que leurs produits vont pouvoir sauver la planète ou encore lutter contre les déchets plastiques". "New Balance de son côté a même créé une norme green leaf donc "feuille verte" qui fait penser à un label naturel ou biologique alors que c'est la marque qui l'a inventée elle-même", ajoute-t-elle au micro d'Europe 1.

"Certes, il y a peut-être plus de matériaux recyclés qu'avant et c'est moins pire qu'avant pour l'environnement, mais ce n'est pas pour ça qu'en achetant cette basket, vous allez réduire votre empreinte carbone ou représenter une solution contre les déchets plastiques", insiste-t-elle. "C'est ce genre de formules qui constituent des pratiques trompeuses et qui induisent les consommateurs en erreur en déculpabilisant cette surproduction et cette surconsommation."

Contacté par Europe 1, Adidas affirme ne pas avoir reçu la plainte et que, lorsque ce sera le cas, ils se défendront contre ces allégations.