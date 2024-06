Grand oral du bac : un appel à la grève des enseignants de SES fait planer le doute sur la tenue de l'épreuve

Peur sur l’oral du bac ! L’association des professeurs de sciences économiques et sociales, l’Apses, appelle les professeurs à faire grève pour les épreuves du grand oral qui doivent débuter ce lundi. Ils dénoncent une surcharge du programme de SES, qui les empêche, selon eux, de préparer correctement leurs élèves à cet oral décisif. Une mobilisation nécessaire selon Benjamin Quennesson, coprésident de l’Apses, quitte à pénaliser les élèves…

"On prend nos responsabilités"

"L'Apses appelle la grève, notamment pour dénoncer les conditions de préparation du grand oral, puisque les élèves n'ont absolument pas eu le temps de préparer cette épreuve et l'Apses demandait justement un allègement du programme pour pouvoir préparer le grand oral dans de bonnes conditions. Et ça n'a pas été accepté par le ministère", précise-t-il au micro d'Europe 1.

"Donc on appelle les collègues à ne pas siéger dans les jury. Nous, on a bien conscience que ça perturbe les élèves. Donc on ne le fait absolument pas par plaisir. On prend nos responsabilités, ce n'est pas une décision facile à prendre. C'est le ministère qui est responsable de la situation et absolument pas les enseignants de SES qui ont été mobilisés toute l'année pour finir sur ce programme", conclut l'enseignant.