Bac : «J'ai essayé d'improviser», les lycéens réagissent après leur épreuve du Grand Oral

Dernier rendez-vous du bac pour les 530.000 élèves de terminale. Depuis ce lundi matin et jusqu'à la fin du mois, ils passent leur Grand oral. Même s'ils ont déjà leurs affectations sur Parcoursup, ils doivent se soumettre à cette épreuve. Celle-ci représente une grosse partie du baccalauréat avec un coefficient 10 pour les filières générales et 14 pour les filières technologiques. Les élèves se présentent devant un jury de deux professeurs pendant 20 minutes et arrivent avec deux questions préparées à l'avance, dont une tirée au sort. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue à la sortie de l'épreuve pour avoir les premières impressions des élèves.

"J'ai essayé d'improviser, mais ça n'a pas marché"

"J'avais deux sujets. Il y en avait un que je n'avais pas révisé, je ne connaissais rien. Je suis tombé sur le bon sujet. Du coup, j'ai eu de la chance et c'était 'comment les mathématiques et l'informatique s'inspirent-ils de la nature ?'. Il y avait des questions où je m'y attendais mais je n'avais pas révisé. Donc je ne savais pas quoi dire. J'ai essayé d'improviser, mais ça n'a vraiment pas marché", déplore le lycéen au micro d'Europe 1. Si pour ce jeune homme, le doute concernant son rendu est bien présent, pour cette lycéenne, la confiance règne. "Je pense que ça va, étant donné que le jury a même rigolé à une petite blague que j'ai glissé mon oral. J'ai été dans les temps, donc tout va bien", se rassure-t-elle.

D'autres ont essayé de se rassurer avec la réaction du jury, mais pour certains, ce n'était pas une tâche facile. "C'est vrai que les questions étaient un peu compliquées. J'ai essayé de développer un maximum mais il n'y a eu aucune expression sur le visage du jury et vraiment, je ne pouvais rien lire sur leur visage. C'était incroyable. J'ai essayé de le mettre un peu dans ma poche, mais bon, compliqué", ironise le lycéen. Ce Grand Oral se poursuit donc jusqu'au 30 juin pour les terminales et les résultats du bac seront annoncés le 4 juillet prochain. L'an dernier, le taux de réussite était de 94%.