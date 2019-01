"Gilets jaunes" : "Il ne faut pas que le mouvement se termine mal", affirme Bernard Tapie

Samedi, lors de "l'acte 8" des "gilets jaunes" à Marseille, Bernard Tapie a mis à disposition de certains manifestants une salle du journal La Provence, dont il est propriétaire. Fervent soutien du mouvement, l'ancien ministre de François Mitterrand et homme d'affaires s'est exprimé dans Le Parisien, estimant que les gilets jaunes "devaient se mettre d'accord".

"La colère se manifestera d'une autre manière, pire que maintenant", affirme d'emblée Bernard Tapie. "Ou bien tout le monde doit se mettre d'accord", ajoute-t-il. Samedi, pendant que des "gilets jaunes" étaient réunis dans le hangar à papier du quotidien, plus d'une centaine de manifestants, eux aussi "gilets jaunes", se sont rassemblés devant les locaux de La Provencepour faire part de leur réprobation. Au sein même de la rédaction, des journalistes ont regretté un "mélange des genres".

"On ne va pas les affubler de personnalités comme moi". Bernard Tapie, lui, refuse de jouer un rôle dans le mouvement qui secoue le paysage médiatique et social de l'Hexagone depuis deux mois. "Ce serait la pire des bêtises", réagit-il. "On ne va pas les affubler de personnalités comme moi, déjà porteuses d'un passé", admet Bernard Tapie, toujours mis en examen dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. "Ce qui est train de se passer va déterminer l'état du pays, il ne faut pas que cette aventure se termine mal".