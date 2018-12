"Gilets jaunes" : des opérations prévues près des stations de ski, "pour se faire entendre"

REPORTAGE

Les "gilets jaunes" diversifient leurs modes d'actions, en cette journée de départ en vacances. Lors du 6e samedi de mobilisation consécutif, certains manifestants prévoient notamment de bloquer l'accès aux stations de ski, comme à Chambéry.

"On est là pour se faire entendre". Près d'Albertville, une opération "péage gratuit" était prévue vendredi soir. Une soixantaine de personnes se donc retrouvées "au camp des minions", leur QG situé à quelques encablures du péage de Sainte-Hélène, la porte d'entrée vers les stations de la Tarentaise. Face à la centaine de gendarmes mobiles appelés en renfort, ils n'ont pas pu procéder à leur opération, mais avaient bien l'intention de recommencer samedi, dès 9h, comme depuis plus d'un mois.

"Jour et nuit, on est là, on fait péage gratuit, ça se passe bien", explique Ophélie au micro d'Europe 1. "On est pas là pour bloquer (...), juste pour se faire entendre par les gens et éventuellement faire signer le RIC"

"Nos gares sont fermées toute l'année". Leur premier objectif est de montrer qu'ils restent mobilisés, mais également de faire passer quelques vérités sur la vie réelle dans les territoires de montagne aux vacanciers citadins. "Au niveau transport, on n'a pas de trains", regrette Laurence. "Nos gares sont fermées toute l'année, elle vont juste ouvrir à Saint-Avre-La Chambre le 20 décembre jusqu'au 19 avril, parce que les touristes vont faire du ski. Après le 20 avril, les gares seront de nouveau fermées".

Des opérations similaires sont prévues à Grenoble, Chamonix, ou encore en Maurienne. 44.500 véhicules sont attendues sur les routes des stations de Savoie , soit 30.000 en Tarantaise et 14.500 en Maurienne, selon Le Dauphiné Libéré