"Gilets jaunes" - Après le témoignage d'Emma sur Europe 1, il décide de l'aider : elle était dans "une situation que j'ai trouvée insupportable"

INTERVIEW

Emma ne s'attendait pas à ce que son témoignage ait cet effet-là. Après l'avoir entendue s'exprimer sur Europe 1, Jean-Jacques a décidé d'entrer en contact avec elle pour l'aider. Mardi, Emma, gilet jaune, racontait les difficultés rencontrées au quotidien. Aide-soignante, elle a dû mettre sa carrière entre parenthèses pour aider sa fille, Cassie, âgée de 7 ans et handicapée. Le tout avec seulement 700 euros par mois. "Je ne vis pas, je survis", lâchait-elle.

Son témoignage, Jean-Jacques l'a jugé "très émouvant, très touchant". "On est face à quelqu'un qui a l'air d'être une femme de caractère, qui est volontaire, qui est digne, qui s'exprime très clairement, qui n'est pas particulièrement revendicative et qui décrit une situation que j'ai trouvée insupportable", explique-t-il au micro de Nikos Aliagas sur Europe 1.

"Je témoignais sans attendre en retour." Tellement insupportable qu'il a décidé d'agir en entrant en contact avec Emma et en lui proposant de l'aide : "Elle était un peu réservée, très pudique et au fond très gentille. Et puis elle a accepté." "J’ai été très surprise, agréablement surprise, mais en même temps très gênée. Je témoignais sans attendre en retour", réagit Emma.

En faisant un parallèle "avec les 'gilets jaunes'", elle souligne "une solidarité, une humanité qui se révèlent" : "Je ne pourrais jamais remercier suffisamment Jean-Jacques." Car cette aide va permettre à Cassie de se faire opérer à Barcelone.

Cassie veut "écrire une lettre" à Jean-Jacques. Elle aussi tient donc à remercier ce généreux donateur : "Elle est très contente. Elle a dit qu'elle voulait écrire une lettre avec moi pour remercier Jean-Jacques." Ce dernier confie pour sa part avoir "été ravi" d'aider Emma et sa fille et compte sur son geste pour "susciter des vocations".