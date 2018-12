EN DIRECT - "Gilets jaunes" : blocages et manifestations en vue pour l'"acte 6"

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Après l'essoufflement la semaine dernière, le rebond ? C'est en tout cas ce qu'espèrent les "gilets jaunes" qui rempilent samedi pour l'"acte 6" de leur mobilisation. Certes, les mesures en faveur du pouvoir d'achat annoncées par Emmanuel Macron au début du mois ont été votées à l'Assemblée cette semaine. Mais ce n'est pas suffisant pour les plus déterminés d'entre eux, qui prévoient des actions un peu partout en France.

Manifestations. Quatorze villes ont ainsi été identifiées pour accueillir des rassemblements, notamment Toulouse, Bordeaux, Lyon ou Strasbourg. L'une des figures de proue de la contestation, Eric Drouet, a aussi appelé à se réunir à Versailles, où les manifestants pourraient être "plusieurs centaines", voire "un millier", a prévenu le préfet des Yvelines Jean-Jacques Brot.

La question d'une manifestation à Paris divise. Certains "gilets jaunes", échaudés par les contrôles de plus en plus fréquents aux abords de la capitale, prônent de ne pas s'y rendre. Mais d'autres ont organisé un sit-in devant l'Opéra Garnier.

Blocages aux frontières. Des blocages sont également prévus près des frontières franco-belge, franco-allemande, franco-espagnole et franco-italienne, notamment à l'appel d'une des figures du mouvement, Priscilla Ludosky. Les "gilets jaunes" veulent intercepter les camions de marchandise, mais, prévient Priscilla Ludosky dans Le Parisien, ils laisseront passer les particuliers. Des ports pourraient aussi être concernés.

Un dispositif de sécurité revu à la baisse. Vendredi, certains départements avaient d'ores et déjà adopté des mesures de sécurité pour prévenir tout débordement. Dans les Yvelines, où se trouve Versailles, le château et son domaine ont été fermés et la préfecture a décidé de confiner la manifestation de samedi sur l'avenue de Paris, "dans un périmètre très important" d'environ un kilomètre. Ailleurs, comme en Ardèche, certains préfets ont pris des arrêtés pour interdire les rassemblements ainsi que les installations sur les ronds-points.

A Paris, six stations de métro sont fermées : Charles-de-Gaulle Etoile, Champs-Elysées Clémenceau, Tuileries, Concorde, Argentine, Franklin D.Roosevelt et Mirosmesnil, indique la RATP sur son site.

Le dispositif policier a néanmoins été revu à la baisse par les autorités, avec moins de CRS et de gendarmes mobiles déployés que les autres semaines. Les effectifs devraient être concentrés dans les centre-villes, avec notamment des canons à eau disponibles à Paris, Bordeaux ou Toulouse. Selon les informations d'Europe 1, 8 véhicules blindés de la gendarmerie seront mobilisés, contre 20 la semaine dernière, sans être cette fois directement présents dans les rues, mais prépositionnés à proximité à la disposition des préfets si nécessaire. La semaine dernière, environ 69.000 membres des forces de l'ordre avaient été déployés, dont 8.000 à Paris.

200 ronds points encore occupés. La mobilisation de samedi sera surveillée de près, alors que la participation au mouvement s'étiole de semaine en semaine, depuis le pic du 17 novembre et les 282.000 manifestants recensés. Ils étaient 166.000 à manifester le 24 novembre, 136.000 les 1er et 8 décembre et 66.000 le 15 décembre. Jeudi, moins de 4.000 "gilets jaunes" étaient mobilisés dans toute la France, étiage le plus bas depuis le début du mouvement, selon un décompte du ministère de l'Intérieur vendredi.

Selon le ministère de l'Intérieur, environ 300 ronds-points ont été évacués par les forces de l'ordre depuis le 15 décembre. Quelque 200 ronds-points font encore l'objet d'occupations et doivent être évacués, a précisé une source proche du dossier.