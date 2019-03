"Gilets jaunes" à Bordeaux : "risques avérés de dégradations et de violences", selon la préfecture

Des "risques avérés de dégradations et de violences" sont à craindre samedi à Bordeaux pour l'acte 20 des "gilets jaunes", a annoncé vendredi la préfecture. Alors que la capitale girondine reste l'un des bastions du mouvement et que des appels sur les réseaux sociaux ont invité les Toulousains à se joindre au défilé de samedi, la préfecture annonce que le "dispositif de sécurité et de secours sera renforcé".

Fait inhabituel, la préfecture a publié un communiqué pour alerter sur la "volonté manifeste de certains groupes, violents et très déterminés, de provoquer d'importants troubles à l'ordre public et des dégradations ce samedi dans le centre ville, et de se confronter aux forces de l'ordre". Les commerçants du centre-ville sont appelés à "prendre des mesures de précaution particulières", en retirant notamment de la voie publique tout ce qui peut "faire office de projectile".

Appel pour une "ville morte"

La veille, plus d'une centaine de commerçants s'étaient rassemblés sur la rue Sainte-Catherine, la grande artère piétonne de Bordeaux, pour dire leur "ras-le-bol". La préfecture a publié les arrêtés désormais habituels d'interdiction de manifester dans une longue liste de rues et places du centre ville, encore élargie, ainsi que de transporter ou vendre toute forme de produits d'artifice, carburant au détail ou autres produits inflammables.

Le maire de Bordeaux Nicolas Florian a de son côté appelé vendredi habitants et commerçants à faire de la capitale girondine une "ville morte" samedi. "Je décrète la ville morte demain à Bordeaux. Je suis très inquiet de ce qui pourrait se passer. On nous annonce des centaines de casseurs, de gens qui sont là pour en découdre", a déclaré devant la presse le maire qui a succédé à Alain Juppé. "C'est une journée qui peut être apocalyptique". Il a enfin appelé les "'gilets jaunes' dits de bonne foi à prendre bien conscience maintenant de leurs responsabilités", car "s'il n'y a pas de défilé des 'gilets jaunes' en ville, il n'y aura pas de casseurs, pas de black blocs".

#E1#Bordeaux A la veille d’une nouvelle journée de manifestation, demain à Bordeaux, le maire @nflorian33 se dit très inquiet et appelle les Bordelais « à rester chez eux » pic.twitter.com/7DrrCTXyC4 — Stéphane Place (@StephanePlace) 29 mars 2019

Plusieurs rassemblements annoncés

De leur côté, la CGT Ford, avec Philippe Poutou, mais aussi plusieurs branches de SUD ont appelé à manifester ce même samedi au centre-ville devant la résidence du préfet, contre "la loi anti-casseurs" et "pour la liberté de manifester". Le rassemblement est convoqué pour la fin de matinée, quelques heures avant le traditionnel départ des "gilets jaunes" depuis les rives de la Garonne. Par ailleurs, un "Village jaune citoyen", rassemblement statique sous tentes, organisé depuis deux samedis sans incident en bord de Garonne et sans grande affluence, a de nouveau été autorisé.

Pour ce 20ème épisode des "gilets jaunes", la nouvelle préfète de Nouvelle-Aquitaine nommée cette semaine, Fabienne Buccio (jusqu'alors préfète de Normandie) n'a pas encore pris ses fonctions, l'intérim étant assuré par la préfète déléguée pour la défense et la sécurité, Valérie Hatsch.