Fusillade à Poitiers : le calme est revenu dans la ville, des renforts de police déjà sur le terrain

Pas d'incident notable dans la nuit de vendredi à samedi à Poitiers, au lendemain d'une terrible fusillade qui a fait cinq blessés, dont un adolescent de 15 ans, actuellement entre la vie et la mort. C'est ce qu'a confirmé le préfet, en particulier dans ce quartier des Couronneries. Brouillard, pluie fine, peu de monde dehors, à l'exception des policiers qui patrouillent en nombre.

"Ce week-end, nous aurons une présence extrêmement forte"

Après cette fusillade sur fond de trafic de drogue, d'importants renforts sont arrivés hier soir et ont été immédiatement déployés : "Nous avons 100 policiers la nuit sur Poitiers avec des CRS de la CRS-8 qui vont permettre de couvrir l'ensemble des quartiers. Entre les rixes et les expéditions punitives, on a vu que certains souhaitaient faire justice par eux-mêmes, mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi ce week-end, nous aurons une présence extrêmement forte. J'ai appelé au calme, mais j'ai aussi les familles à ne laisser les enfants mineurs à des heures auxquelles ils devraient plutôt être au lit", affirme le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier.

Et parallèlement, l'enquête se poursuit bien sûr pour retrouver l'auteur des tirs qui se seraient livrés à la vente de produits stupéfiants sur le secteur dans les jours précédents. C'est ce qui a indiqué le procureur qui a ajouté qu'un homme était activement recherché dans le cadre des investigations en cours.