Soupçons de fuite des sujets du bac : le jour de l'épreuve, "j'ai un copain qui m'a envoyé les sujets à 7h45"

REPORTAGE

Les sujets du bac de maths des filières L et ES ont-il fuité ? Il y a en tout cas de forts soupçons depuis vendredi, comme l'a révélé Europe 1.

Dans l'après-midi, des captures d'écrans datées de la veille ont circulé sur les réseaux sociaux. On y voit l'intégralité du sujet de l'épreuve que les candidats ont passé entre 8 et 11 heures. Plusieurs lycées franciliens sont concernés et notamment celui de Janson de Sailly dans le 16ème arrondissement de Paris.

Des captures d'écran dès la veille de l'épreuve

Melissa, l'une des élèves de ce lycée, révisait pour l'épreuve du lendemain jeudi lorsqu'elle a reçu un SMS d'une amie. "Elle me disait qu'on pouvait recevoir les sujets de maths et les acheter mais que ça coûtait très cher", explique la jeune fille au micro d'Europe 1. Pour cela, son amie propose que chacun mette de l'argent en commun. Finalement, la copine de Melissa lui annonce que la personne qui disait être en possession des sujets abandonnait parce qu'elle avait peur que cela ne fuite trop.

"Au final, ce matin [vendredi], quand je suis arrivée au lycée, j'ai un copain qui m'a envoyé les sujets à 7h45. Sur la capture d'écran, il y a écrit 22h14. Donc la personne qui a envoyé les sujets à mon copain les avait depuis hier [jeudi] soir", observe la lycéenne.

En colère, des élèves ont dénoncé ces fuites

De son côté, Baptiste, également élève dans cet établissement, n'a pris connaissance de la fuite qu'en sortant de l'épreuve. Des élèves sont venus le narguer avec des captures d'écran des sujets, datées de la veille. En colère, il décide d'aller prévenir les professeurs avec d'autres camarades.

"On est même allés voir le proviseur qui m'a ensuite demandé des preuves. Donc j'ai demandé à mes amis de m'envoyer des photos datées. Le proviseur nous a dit que l'on allait peut-être repasser [les épreuves] si la fuite n'était pas circonscrite à Paris. On est en attente."

Selon le ministère, la fuite se limite à trois ou quatre lycées franciliens. Pour l'instant, il n'est pas question de faire repasser l'épreuve. Le ministère de l'Éducation nationale a déposé plainte.