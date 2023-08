Fuite de données chez Pôle emploi : que risquent les 10 millions de Français potentiellement concernés ?

Jusqu'à 10 millions de personnes concernées. Jeudi, le parquet de Paris a indiqué qu'une enquête a été ouverte après une fuite de données personnelles chez Pôle emploi. L'un de ses prestataires, Majorel, a été victime d'une cyberattaque. Les noms, prénoms, le statut ancien et actuel et le numéro de sécurité sociale de demandeurs d'emploi sont "susceptibles d'être divulgués", a annoncé Pôle emploi dans un communiqué. Selon l'organisme public, "cette fuite de données concerne les personnes inscrites en février 2022 et les personnes en cessation d'inscription depuis moins de 12 mois".

Attention au hameçonnage

Les adresses e-mail, numéros de téléphone, mots de passe et coordonnées bancaires n'auraient pas fuité. Pôle emploi assure également que cet incident "ne présente pas de risque sur l'indemnisation ni sur l'accès à l'espace personnel de pole-emploi.fr". Les personnes concernées par ce vol de données seront bientôt contactées par mail.

En attendant, Pôle emploi recommande aux potentiels concernés de "rester vigilants face à tout type de démarche ou proposition qui pourrait paraître frauduleuse". Le principal risque avec un tel vol de données est l'augmentation des tentatives d'hameçonnage. Les cybercriminels peuvent en effet utiliser les données, notamment le numéro de sécurité social, pour envoyer de faux mails et tenter de récupérer des informations sensibles, comme des mots de passe ou des coordonnées bancaires.

Vérifier que le mail provient bien de Pôle emploi

Si vous avez peur d'être concerné par ce vol de données, méfiez-vous des mails provenant de Pôle emploi. La première chose à faire est de vérifier l'adresse de l'expéditeur, pour s'assurer qu'il s'agit bien de l'organisme. Aussi, si le mail contient des fautes de frappe ou d'orthographe, il est probable qu'il s'agisse d'une tentative d'hameçonnage. Quoi qu'il en soit, si le message vous demande de communiquer votre identifiant, votre mot de passe ou vos coordonnées bancaires, ne répondez surtout pas, et ne cliquez sur aucun lien. En cas de doute, la meilleure chose à faire est de contacter directement son conseiller.

Avec la possible fuite des numéros de sécurité sociale, il est également possible que les cybercriminels tentent de se faire passer pour l'Assurance maladie. Une nouvelle fois, il faut donc extrêmement vigilant aux mails ou SMS provenant d'Ameli.fr. Une fois de plus, en cas de doute, n'hésitez pas à contacter directement l'organisme.