Français disparu en Italie : "Il faut que les choses bougent davantage", presse une amie du jeune homme

RÉACTION

Simon Gautier est toujours porté disparu. Vendredi dernier, ce Français de 27 ans a chuté dans une falaise près de Policastro, un petit village au sud de Naples, en Italie. Il a laissé un message aux secouristes, à qui il a dit qu'il avait les jambes brisées, mais ceux-ci n'ont pas réussi à le localiser.

"On se sent un peu seuls"

Ses proches ont seulement appris la nouvelle lundi. Depuis, ils sont 25 sur place pour tenter de le retrouver. Les amis de Simon Gautier ont en effet immédiatement pris la direction de Policastro et ont pu reconstituer une carte grâce aux données de l'ordinateur portable du jeune homme. Ils connaissent donc la zone où le chercher.

Sur place, l'une d'entre elles demande plus d'aide des secours italiens et français, alors que deux équipes de recherches sont actuellement mobilisées. "Il faut que les choses bougent davantage. Mon ami s'est blessé, il est en danger et on est mort d'inquiétude. On se sent un peu seuls. Il faut plus de personnes sur place et plus de moyens", appuie-t-elle au micro d'Europe 1. "On veut le retrouver et on le retrouvera", .

Suffisamment de vivres pour tenir quatre à cinq jours

Sa famille et ses amis demandent notamment l'envoi de pompiers formés à la haute montagne ainsi que de spéléologues. Une source au ministère des Affaires étrangères indique que la France suit de près les efforts déployés par les autorités italiennes pour retrouver la trace du jeune homme, estimant que les autorités italiennes "déploient d'importants moyens matériels et humains, qui sont renforcés, afin de retrouver Simon Gautier dans une zone étendue et difficile d'accès". Ceci passe par "des survols par hélicoptère et drones, le recours à des équipes de spéléologues, la mobilisation de volontaires, et de la reconnaissance depuis la mer".

D'après nos informations, Simon Gautier aurait suffisamment de vivres pour tenir quatre à cinq jours. Reste à savoir si son sac est accessible ou s'il l'a perdu dans sa chute.