Frais malin : le déstockage des produits frais

Le concept Frais Malin déstockage a pour principal objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire et le pouvoir de faire des affaires. Ils ont des arrivages de produits frais tous les jours (crèmerie, snacking, traiteur, charcuterie, boucherie, volailles, fruits & légumes...). Ces produits sont issus de sinistres, de lots à prix cassés, arrivés à date ou hors critères des industriels et de la grande distribution. Ils proviennent principalement des régions Pays de Loire & de Bretagne...

Ils travaillent aussi beaucoup avec des petits producteurs qui ont des produits hors calibre (exemple des œufs, des pommes. Tout ceci en accord avec les règles législatives d’où leur investissement dans l'anti-gaspillage. Les prix pratiqués chez Frais Malin Déstockage se situent entre 20% et 50% moins chers que les gammes permanentes des produits du quotidien de la grande distribution (hors promotions).

Pour éviter la destruction de produits frais invendus et rester dans l'anti-gaspillage, ils sont soldés ou donnés aux associations de Banque Alimentaire et les Restos du Cœur. Alexandre Jousseau, directeur et co-gérant du 1er Frais Malin Nord Sarthe et d'Arnage : "Dans un avenir proche, je serai le gérant principal des 4 magasins composé de 70 collaborateurs. Créer de l'emploi, donner une chance à toutes les personnes de tout âge et de tous milieux sociaux professionnels me tient à cœur".