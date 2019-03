"Fondu, c'est foutu!" : entre 29.000 et 40.000 jeunes défilent à Paris pour plus d'action climatique

Étudiants, lycéens, mais aussi des plus jeunes avec leurs parents... quelque 29.000 personnes selon la préfecture de police, 40.000 selon les organisateurs, ont défilé vendredi à Paris, pour faire entendre la colère de la jeunesse devant l'insuffisance des politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Parti du Panthéon, le cortège a rejoint les Invalides, en passant par Montparnasse.

"Si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé". "Fondu, c'est foutu", prévenait une pancarte. "Sans pétrole, la fête est plus folle", "Si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé", disaient d'autres. Till, 12 ans, se disait par exemple préoccupé après être resté malade pendant un mois à cause de la pollution. "A un moment il faut réagir,", a-t-il expliqué.

La place du Panthéon est envahie par les jeunes manifestants. On attend les chiffres officiels. #MarcheClimatpic.twitter.com/WWkXSvloDp — laura (@Champion_Laura) 15 mars 2019

Odile et Thierry, 63 ans, étaient eux venus avec leur fille Chloé, 23 ans, étudiante à la Sorbonne. "Si un rassemblement se fait, tous unis, jeunes, vieux, ça peut peut-être avoir un impact", espérait Odile, qui a "connu Mai 68" avec ses rapprochements entre étudiants et ouvriers. Pour Chloé, "c'est une manifestation pour l'écologie mais aussi les droits des étudiants" et contre Parcoursup.

Des jeunes bloquent l'entrée de la Société générale. Dans le cortège on repérait des scouts, des membres de syndicats étudiants, un panneau "gilets jaunes Paris 20e". On pouvait également entendre des slogans anti-capitalistes entre les désormais classiques : "Et un, et deux, et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité" ou "Rejoignez-nous, ne nous regardez pas".

Dans la matinée à La Défense, une centaines de lycéens et étudiants avaient bloqué pendant trois heures, dans le calme, l'entrée du siège de la Société générale, accusée de financer des projets énergétiques nuisibles au climat.