Journée de la Terre : fonds marins, voitures thermiques… les cinq bonnes nouvelles pour la planète

Ce samedi, la journée de la Terre engendre son lot de célébration de la planète et de sensibilisation pour la protection de l'environnement. Si l'actualité autour de l'environnement est souvent source d'anxiété, il est également possible de se réjouir en matière de protection de la biodiversité. Europe 1 fait le point et livre cinq bonnes nouvelles pour la planète.

1 - En 2022, l'éolien et le solaire sont les premières sources de production d'électricité en Europe

L'un des principaux leviers d'actions contre le changement climatique est la réduction des énergies fossiles. Bonne nouvelle, selon les données du cabinet Ember, l'éolien et le solaire dépassent pour la première fois la production au gaz dans le classement de production des énergies électriques. Ainsi, les énergies éoliennes et solaires ont produit plus d'un cinquième (22%) de l'électricité de l'UE en 2022, dépassant le gaz fossile (20%) et restant au-dessus du charbon (16%). D'après le même rapport, cette tendance à émettre moins de carbone devrait se poursuivre pour 2023.

2 - Fin des nouvelles explorations pétrolières et gazières en Colombie

Mi-janvier, la ministre colombienne des Mines a annoncé que le pays, troisième producteur de pétrole en Amérique latine, va cesser toute nouvelle exploration d’hydrocarbures sur son sol. Cette annonce vient confirmer la promesse de campagne du président Gustavo Petro, élu en août dernier. Pari difficile pour la Colombie, le pétrole représente un tiers des exportations du pays. Le nouveau gouvernement colombien souhaite tendre vers la production d'hydrogène vert et le tourisme.

3 - L'Australie s'oppose à un projet de mine de charbon

Pour la première fois, le gouvernement australien s'est opposé à l’ouverture d’une nouvelle mine de charbon dans le Queensland. Le projet aurait un impact sur la Grande Barrière de corail, considérée en péril par les experts de l’Unesco. ​​Tanya Plibersek, ministre chargée de l'environnement, a expliqué que les risques de pollution et de diminution pour la biodiversité sont trop élevés. Ce précédent pourrait menacer une vingtaine d’autres projets de mines de charbon et de forages gaziers.

4 - Le Parlement européen valide la fin des voitures thermiques en 2035

Le Parlement européen a approuvé le projet de réglementation mettant fin à la vente de véhicules neufs à moteur thermique en 2035. Cette réglementation est la première portant sur un texte du climat européen ("Fit for 55") destiné à réduire d'au moins 55% d'ici à 2030 par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre de l'UE.

La Commission européenne a également présenté son plan pour les véhicules utilitaires lourds. Ainsi, les nouveaux autobus urbains devront être "zéro émission" d’ici à 2030. Pour les camions neufs, les émissions devront être réduites de 90% d’ici à 2040. Les camions, les autobus urbains et les transports de longue distance par autobus sont responsables de plus de 25 % des émissions du secteur des transports.

5 - Le Canada s'engage pour les fonds marins

Le gouvernement canadien a annoncé en février qu’il n’autoriserait pas l’exploitation minière dans les fonds marins de ses océans nationaux sans une "structure réglementaire rigoureuse". Cette annonce a été faite lors du dernier jour du cinquième congrès international sur les aires marines protégées qui se tenait à Vancouver.

​​Ottawa a également annoncé cette semaine la création d’une nouvelle zone de protection marine dans le Pacifique pour protéger une bande de littoral marin de 10 millions d’hectares s’étendant du sommet de l’île de Vancouver à la frontière entre le Canada et l’Alaska. Signé avec plusieurs peuples autochtones, le plan est également un élément nécessaire à la réalisation de l’objectif du Canada de protéger 30% de ses terres et océans d'ici à 2030.