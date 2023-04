Corse : le projet d'un mouillage pour yachts, financé par le fonds vert, crispe les locaux

REPORTAGE

Le gouvernement, à travers le ministère de la Transition écologique, a décidé d'autoriser un projet de mouillage pour les yachts et navires de plaisance aux abords des côtes corses, une décision qui risque de déplaire aux plus écolos des riverains. Paradoxalement, cette initiative a été prise dans le but de préserver les herbiers de posidonies, dont on remarque de moins en moins la présence en Méditerranée.

Le projet sera financé grâce au fonds vert mis en place par le ministère avec un coût total avoisinant les 660.000 euros. Une décision que certains peinent à comprendre, comme Dominique Renucci, qui représente Le Garde, un groupement d'Ajaccio et de la Corse pour la défense de l'environnement. "On se demande comment on peut détourner ce genre de fonds au profit de bateaux qui vont beaucoup polluer. C'est anti écologique."

>> LIRE AUSSI - Le gouvernement augmente de 100 millions les moyens des agences de l'eau

"Le commerce n'a pas tous les droits"

Utiliser de l’argent public pour financer des emplacements réservés aux mega-yachts est absolument incompréhensible pour les associations de défense de l’environnement en Corse. La porte-parole de l'association du Garde, Muriel Segondy, est catégorique sur ce qu'elle estime être un non-sens écologique : "Non, pas là s'il vous plait ! Ce coffre n'a rien à faire ici !" Carte des fonds marins en main, cette militante explique les arguments contre le projet.

"Ici, le mouillage est sur de la posidonie, il ne gratte pas, mais il fait de l'ombre sur le champ de posidonie, et le bruit du moteur le perturbe. La posidonie, c'est le poumon de la Méditerranée, pour vivre, elle a besoin de calme", explique-t-elle. "Le commerce n'a pas tous les droits sur les droits citoyens." Les associations de défense de l’environnement pointent aussi du doigt un marché qui selon elles n’existe pas, car les yachts de Luxe n’auraient pas l’habitude de mouiller dans la baie d’Ajaccio.

Quant à la CCI de Corse, elle s’étonne de cette levée de bouclier. Elle estime son projet comme une limite du nombre de yachts présents dans le golfe d'Ajaccio. La future installation de deux coffres éco-conçus a par ailleurs été récompensée par le fonds vert, ce qui assoit selon elle sa légitimité. D’autant que dans quelques jours, toutes les zones où se trouvent de la posidonie en Corse seront interdites au mouillage, par ordre d'un arrêté du préfet maritime.