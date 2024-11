Fonction publique : appel à une journée «d'action» et de «grève» le 5 décembre

Plusieurs syndicats de la fonction publique ont appelé ce jeudi à une journée nationale "d'action" et de "grève" le 5 décembre pour dénoncer notamment des coupes budgétaires dans l'administration à hauteur de 1,2 milliard d'euros, selon un communiqué signé par sept des huit organisations.

Force ouvrière pour l'instant absente

"Les organisations syndicales CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP appellent les agents·es de la Fonction publique à une journée d'action, de rassemblements, de manifestations et de grève sur l'ensemble du territoire le 5 décembre 2024", ont-elles indiqué dans un communiqué.

Seul Force ouvrière, deuxième syndicat au niveau de l'ensemble de la Fonction publique, ne s'est pas joint à cette déclaration et a maintenu un appel à la grève de trois jours reconductible "au même moment que la grève des cheminots", "a partir du 10 ou du 11 décembre", a précisé à l'AFP le secrétaire général de l'UIAFP-FO, Christian Grolier.

Le ministre de la fonction publique "prend acte"

Les syndicats demandent notamment que le ministre "renonce aux trois jours de carence dans la fonction publique, à la diminution de l'indemnisation des jours d'arrêt maladie" et au "non-versement de la Gipa", la Garantie individuelle du pouvoir d'achat (Gipa), une somme destinée à compenser l'inflation.

Les annonces du gouvernement sur la réduction de 100% à 90% de l'indemnisation des congés maladie des fonctionnaires, et l'instauration de trois jours de carence non payés, au lieu d'un actuellement, lors de ces absences - hors pathologies lourdes - avaient cristallisé la colère des organisations. Plusieurs d'entre-elles avaient quitté la table avant la fin de la réunion avec le ministre de la Fonction publique la semaine dernière.

Ces mesures sont "difficiles mais assumées", avait indiqué l'entourage de Guillaume Kasbarian, qui plaide pour un "alignement" entre secteurs public et privé. "Guillaume Kasbarian prend acte de la décision des syndicats et réaffirme son ouverture au dialogue. Dans une période de contraintes budgétaires fortes, le ministre agit avec responsabilité et en appelle à ce même esprit de la part de tous les acteurs", a indiqué l'entourage du ministre.