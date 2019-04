Florès de pétitions "pour la restauration de Notre-Dame à l'identique"

Plusieurs pétitions pour la "restauration à l'identique de Notre-Dame de Paris" ont déjà été lancées, alors qu'Emmanuel Macron a préconisé un "geste architectural contemporain" pour sa flèche détruite. L'une de ces pétitions, initiée sur la plateforme de droite identitaire Citizen Go, recueille près de 50.000 signatures.

D'autres pétitions sont apparues sur la plateforme change.org, dont l'une a atteint les 5.000 signatures "pour la reconstruction à l'identique de la flèche de Notre-Dame !". Change.org se définit comme "la plateforme mondiale pour le changement", épousant les causes humanitaires les plus diverses.

"Des centaines de milliers de personnes ont fait des dons pour récupérer ce patrimoine perdu"

Elles sont adressées soit "au président de la République", soit à "l'État français" : "des centaines de milliers de personnes ont fait des dons pour récupérer ce patrimoine perdu et non pour nourrir le délire d'un grand cabinet d'architecture", remarque l'une d'elles. "Nous souhaitons vous rappeler que la cathédrale Notre-Dame de Paris est un lieu de culte. Ce n'est pas un musée où des architectes pourraient laisser libre cours à leur imagination", affirme pour sa part la pétition de Citizen Go, adressée au Premier ministre Édouard Philippe.

Le 17 avril, le président de la République avait exprimé son souhait "qu'un geste architectural contemporain puisse être envisagé" grâce à un concours international d'architectes. Et Édouard Philippe avait évoqué "la question de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut la reconstruire dans les mêmes conditions, à l'identique " de celle conçue par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc au 19ème siècle, "ou s'il faut (...) se doter d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et enjeux de notre époque ".

500 tonnes de chêne, 250 tonnes de plomb

La flèche de Notre-Dame, qui culminait à 93 mètres, était faite de 500 tonnes de chêne et de 250 tonnes de plomb. Elle a été conçue par Eugène Viollet-le-Duc dès 1852 et bâtie dans les années 1860 par le charpentier Bellu. Depuis son lancement mercredi, 45.700 personnes ont déjà signé la pétition de Citizen Go. Citizen Go est une organisation très marquée à droite fondée en Espagne, active dans une cinquantaine de pays et qui se mobilise notamment pour différentes causes catholiques, comme la lutte contre la "christianophobie".