Fin d'alerte aux orages pour neuf départements du sud-ouest

La vigilance orange pour les orages a été levée lundi à minuit sur neuf départements du Sud-ouest qui ont été touchés dans l'après-midi par de forts épisodes de pluie parfois marqués de grêle et de vents violents, indique Météo-France.

Jusqu'à neuf départements avaient été mis en alerte par le service de prévision météorologique - l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Des précipitations "de 10 et 15 mm en 1 heure" ont été relevées sur les Pyrénées-Atlantiques "avec parfois de la grêle". À l'ouest de Foix, en Ariège, une rafale de vent a été mesurée à 107 km/h.

800 foyers privés d'électricité

Selon les pompiers de l'Ariège, un bref épisode orageux a nécessité dans la soirée quelques interventions pour des bâchages de toiture. Météo France précise que l'activité pluvieuse, qui ne nécessitait plus le maintien du niveau de vigilance, est restée "assez soutenue sur l'ouest de la chaîne pyrénéenne" en début de nuit "avec 20 à 30 mm tombés de la Montagne basque au Béarn". Enedys Pyrénées et Landes a pour sa part indiqué sur son compte Twitter que 800 foyers avaient été privés d'électricité "sur les zones est de Pau et au nord de Tarbes suite aux orages".