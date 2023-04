Fillette retrouvée morte dans les Vosges : ce que l'on sait du profil du principal suspect

Il doit être présenté à un juge d'instruction en vue d'une probable mise en examen pour meurtre. Un adolescent de 15 ans est suspecté d'avoir tué une fillette de 5 ans, prénommée Rose, mardi à Rambervillers dans les Vosges. Sa garde à vue terminée ce jeudi, le jeune homme pourrait être placé en détention provisoire. Pour le moment, il a choisi de garder le silence, alors qu'il avait déjà été mis en examen il y a un an pour viol sur mineur. Le procureur d'Épinal Frédéric Nahon a donné à la mi-journée des éléments supplémentaires sur le profil du garçon.

L'existence d'une altercation du discernement

Ce qui interroge dans cette affaire, c'est le discernement ou non de cet adolescent connu de tous, dans la commune de 5.000 habitants. Le voisinage le décrit comme un jeune homme un peu dérangé. Une nouvelle expertise psychiatrique a d'ailleurs été menée durant sa garde à vue. "Dans son rapport provisoire, l'expert conclut à l'existence d'une altercation du discernement et à sa dangerosité pour les autres", explique le procureur de la République.

Qui tempère néanmoins : "Dans le cadre de sa garde à vue et de son interpellation, le mineur n'a toutefois pas tenu de propos délirants ou laissant penser à des troubles psychiatriques". Le suspect n'a pour autant donné aucune explication quant aux faits qui lui sont reprochés : il a fait valoir son droit au silence.

Ce que révèlent les images de vidéosurveillance

L'enquête se base donc pour l'instant sur les images de vidéosurveillance. Sur celles-ci, on voit l'adolescent approcher la fillette dans le square dans lequel elle était en train de jouer, puis l'emmener à son domicile sans user de violence. Les gendarmes ont retrouvé le corps de la petite Rose moins d'une heure plus tard, dans un sac plastique dans l'entrée de l'appartement.

Une autopsie doit être menée vendredi matin : elle devrait permettre d'en savoir un peu plus sur les causes du décès de l'enfant et sur l'existence ou non de faits de viol. Une marche blanche en mémoire de la fillette aura lieu samedi à 13 heures à Rambervillers, a indiqué la mairie.