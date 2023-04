«Il parle à son vélo» : à Rambervillers, l'adolescent suspecté d'avoir tué une fillette alarmait les habitants

La stupeur dans les Vosges. Mardi après-midi, le corps sans vie d'une fillette de 5 ans a été retrouvé dans un appartement de Rambervillers. Un adolescent de 16 ans se trouve actuellement en garde à vue et est, pour l'instant, le principal suspect. Pour des faits qui remontent à février 2022, le jeune homme avait déjà été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Europe 1 a rencontré plusieurs habitants de la commune qui connaissaient le principal suspect.

Des enfants suivis par l'adolescent

Toutes les personnes croisées à Rambervillers connaissent l'adolescent où l'ont, a minima, déjà vu errer dans la commune. Certaines avaient entendu parler de cette mise en examen pour viol, agression sexuelle et séquestration, à l'image de Léa, 18 ans. "Tout le monde le sait, c'est de bouche-à-oreille. J'avais entendu qu'il avait aussi attaché l'enfant d'une femme qu'on connait dans la forêt", affirme-t-elle. Hors micro, plusieurs enfants disent avoir été suivis par le jeune homme, dans la rue ou dans des magasins.

Beaucoup le craignaient, explique Lucas, lycéen à Rambervillers. "Des fois, il venait au petit parc. On ne voulait pas trop trainer avec lui parce qu'on savait déjà qu'il n'était pas trop normal. On sait qu'il avait des petits problèmes", constate le jeune homme au micro d'Europe 1. La plupart des personnes rencontrées décrivent le jeune homme comme étant un peu dérangé, comme l'indique le témoignage de Jennifer, une de ses voisines. "Il parle à son vélo. Il le laisse et lui dit d'attendre cinq minutes car il revient". Pourtant, selon le procureur d'Epinal, une expertise psychiatrique avait été précédemment ordonnée et elle concluait à l'absence de troubles mentaux.