Fêtes de Bayonne : vive émotion lors du rassemblement suite à la mort de l'homme agressé

Ce qui marque dans ce fait divers, c'est la violence de l'agression dont a été victime cet homme considéré comme une figure du quartier du Petit Bayonne où il vivait. Il a été tabassé à mort par trois fêtards à qui il avait simplement demandé de ne pas uriner sur la voie publique. Alors, vendredi, chez les habitants venus lui rendre hommage, c'est surtout la colère et l'incompréhension qui dominaient dans la foule.

Des riverains sous le choc

"Quand on participe à des fêtes, on n'est pas là pour se faire massacrer par des gens qui ne respectent rien", explique une riveraine. Une autre ajoute avec aplomb :"Je n'en peux plus de toute cette violence qu'il y a à l'heure actuelle. On ne fait rien, on est passif. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'ai peur que ça finisse très mal. Moi, je n'ai pas fait les fêtes de Bayonne, je n'ai pas mis les pieds et j'habite à Bayonne."

Une minute de silence a été respectée par la centaine de personnes présente à l'hommage sur la place de la mairie de Bayonne. Les organisateurs ont ensuite encouragé tous les Bayonnais à partager le portrait robot de l'un des agresseurs diffusé par la police.

Pour le moment, aucune trace des suspects. La police judiciaire épluche les vidéos de surveillance de la ville dans l'espoir de les retrouver. Elle a même demandé aux fêtards, présents dans la zone de l'agression au moment des faits, de leur communiquer toutes éventuelles photos prises à ce moment précis.