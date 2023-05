Fermeture du RER B : les usagers invités à ne pas voyager entre le 12 et le 14 août

Les usagers du tronçon nord du RER B sont appelés à voyager le moins possible entre le 12 et le 14 août. Leur ligne sera fermée pour travaux et les bus de substitution ne suffiront pas à absorber la demande. Ce sont des "travaux d'une ampleur inégalée", a expliqué lundi le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou, lors d'une conférence de presse organisée à la préfecture de Paris et d'Ile-de-France. "Ce n'est pas souvent qu'on est amenés à interrompre la circulation pendant trois jours" et surtout, pendant un jour ouvré, puisque le 14 août tombe un lundi, a-t-il poursuivi.

600 bus et 1.000 chauffeurs mobilisés

"Nous pouvons avoir jusqu'à 200.000 voyageurs prenant cette ligne" un lundi de veille de 15 août, a avancé le préfet de région Marc Guillaume. "Or, faire circuler 200.000 voyageurs par bus de substitution, ce n'est pas possible". Le tronçon nord du RER B est exploité par la SNCF et va de la Gare du Nord à à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et à Mitry-Claye via une branche distincte. Pour compenser l'absence de trains pendant trois jours, la SNCF a mobilisé 600 bus et 1.000 chauffeurs avec une cadence pouvant aller jusqu'à un départ toutes les 40 secondes en gare d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). "C'est 50% de plus de ce qu'on avait jamais fait jusque là", a assuré Jean-Pierre Farandou.

Pour autant, il va falloir "faire en sorte que nous ayons plus de 100.000 personnes qui auraient dû prendre le RER B qui ne se présentent pas sur cette offre de transport", a insisté Marc Guillaume.

Le covoiturage offert à ceux qui souhaitent y recourir

La préfecture de région, comme la SNCF et Ile-de-France Mobilités (IDFM) recommandent à tous ceux qui le peuvent de ne pas se déplacer ce jour-là. Une campagne de communication va être organisée en août pour renforcer l'information voyageur. "Ca va être très compliqué", a reconnu Laurent Probst, directeur général d'IDFM. "On sait d'expérience que la ligne B nord est une ligne où les usagers peuvent le moins télétravailler", a-t-il ajouté.

"On prévoit une très forte demande, y compris le 14 août", a prévenu Laurent Probst, ajoutant que comme lors des jours de grève, IDFM offrirait le covoiturage à ceux qui souhaitent y recourir. Les travaux consistent à installer des voies de retournement au nord de Paris. Cela permettra de "maintenir la circulation en cas de coupure de trafic sur certains tronçons de la ligne" en créant un "terminus provisoire" à La Plaine-Stade de France.