Paris : une énorme panne de signalisation interrompt les RER A, B et D

Une rupture de canalisation à la station Châtelet-Les Halles a endommagé un local technique de signalisation, entraînant une interruption de circulation des RER A, B et D en plein Paris pendant tout l'après-midi jeudi, a annoncé la RATP. La traversée de Paris a été rendue impossible en raison de cet incident survenu à 12h15 pour ces trois lignes de RER dont la plus empruntée du réseau, la A, avec 1,4 million de voyageurs par jour.

Le trafic a pu reprendre à partir de 16h50 sur la ligne A mais restait très perturbé. Pour le RER B, deuxième ligne la plus empruntée avec près d'un million d'usagers quotidiens, la reprise n'était pas prévue avant 19h30. Pour le RER D, exploité par la SNCF et qui transporte 660.000 passagers par jour, aucune reprise n'était prévue avant 20 heures.

"70 agents déployés en renfort"

La circulation des RER entre leurs terminus et Paris, qu'ils ne peuvent traverser, est elle aussi perturbée. "70 agents ont été déployés en renfort pour informer et orienter les voyageurs vers des itinéraires alternatifs", a assuré la RATP. Les lignes 1 et 14 ont également été renforcées pour pallier l'absence de RER en pleine heure de pointe.

"La fuite a été réparée rapidement par les équipes techniques" et "des pompes ont été acheminées pour évacuer l'eau qui avait inondé le local", selon la RATP. Une trentaine d'agents ont été dépêchés en urgence "pour remettre en service les installations électriques en toute sécurité dans les meilleurs délais", a complété l'entreprise publique, présentant ses excuses aux usagers.