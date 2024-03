Fermeture des portes du Salon de l'Agriculture : un salon en demi-teinte pour les agriculteurs

Le Salon de l'Agriculture a fermé ses portes dimanche soir. Si la fréquentation est légèrement en baisse, avec près de 604.000 visiteurs sur la semaine, le ressentiment des agriculteurs, lui, continue de progresser. "Ce qu'on a à craindre, c'est qu'une fois que la semaine du salon est finie, on nous oublie complètement", s'alarme Pascal. L'agriculteur a vu 83 hommes et femmes politiques déambuler près de sa blonde d'Aquitaine qui s'apprête à quitter le fond parisien. L'éleveur de Loire-Atlantique retrouve sa ferme et la galère financière.

"Tant qu'on sera pris pour des pigeons, on va continuer"

"C'est bien de faire des annonces mais je le sens autour de moi, c'est prêt à redémarrer, à exploser, à tout bloquer et interpeller le gouvernement", poursuit-il, appelant l'exécutif à agir rapidement pour rendre le métier de nouveau attractif. "Plus de la moitié des éleveurs ont plus de 50 ans. Il va falloir renouveler la profession, mais c'est presque déjà trop tard", regrette-t-il.

Alors, à 18 ans, Mateo, apprenti éleveur, se dit prêt à ressortir la pancarte qu'il a confectionnée. "Pourra-t-on s'installer, c'est la grande interrogation. C'est la question qu'on se pose étant jeune. Tant qu'on n'aura pas des informations concrètes et qu'on sera pris pour des pigeons, on va continuer", assure-t-il.

Le succès de la Coordination rurale

Cette base toujours à cran ne sera pas retenue par les syndicats majoritaires comme la FNSEA ou les Jeunes agriculteurs. À l'approche des élections européennes, la radicale Coordination rurale prévoit d'étendre le mouvement. "C'est sûr que là, il y aura des actions. Maintenant, au niveau de l'Europe, je pense que ce sera plus violent", insiste l'un des cadres du syndicat à Europe 1. L'organisme se targue d'avoir obtenu près de 1.400 nouvelles adhésions au cours du salon, du jamais vu sur leur petit stand.