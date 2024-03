Salon de l'Agriculture : plus de 600.000 visiteurs sont venus lors de cette édition marquée par la crise agricole

Les visiteurs du Salon de l'Agriculture, Porte de Versailles, n'ont pas oublié que l'agriculture française est en pleine crise. Johanna, 31 ans, accroupie dans la paille pour observer de près Raya, une vache laitière. Cette parisienne raconte avoir questionné tous les exposants qu'elle a rencontrés pour en apprendre plus sur leur métier.

"Je ressens juste des gens hyper investis"

"L'année dernière, j'y suis allée avec des copains juste pour me marrer, c'était hyper cool. Et cette année, je l'ai abordé différemment et je trouvais ça important de venir. Je ressens juste des gens hyper investis, qui sont passionnés par leur métier". Du jamais vu pour le représentant de la Coordination rurale des Pyrénées-Orientales. Le sexagénaire a accueilli sur son stand jaune de nombreux soutiens.

À seulement 18 ans, Mattéo, apprenti éleveur, nettoie la brosse de Praline, sa vache, qui a raflé des prix aux concours agricoles et qui a attiré les curieux : "Ceux qui nous demandent pourquoi cette race de vache ? Pourquoi est-ce qu'on veut que les lois changent ? Justement pour mon avenir, si je ne peux pas m'installer plus tard, comme je vais faire pour vivre ? ". Son combat est intact, dit-il. Sa pancarte "pourra-t-on s'installer ?" est prête à être ressortie après dix jours dans le placard.

Cette édition 2024 du Salon de l'Agriculture, qui ferme ses portes ce dimanche soir, aura accueilli 603.652 visiteurs, selon les organisateurs. Un chiffre en baisse de 2% par rapport à l'an dernier. Le président du salon, Jean-Luc Poulain, a évoqué une "édition compliquée, surtout en début de salon", mais aussi une fête populaire toujours plébiscitée par le public, "venu nombreux" à la rencontre des agriculteurs.