Faute de pouvoir d'achat, les produits frais délaissés par les plus jeunes

Selon l'Institut Cantar, en marge du Salon de l'Agriculture, les plus de 60 ans consomment la moitié des produits frais. Par habitude, mais également en raison d'un pouvoir d'achat bien supérieur à celui des plus jeunes. Les produits les plus plébiscités par les jeunes sont les produits industriels.

Par manque de temps ou d'argent, les jeunes se détournent de plus en plus des produits frais. C'est le constat fait par l'Institut Cantar, qui a publié un sondage à ce sujet en marge du Salon de l'Agriculture.

Une question de pouvoir d'achat

Les plus de 60 ans consomment à eux seuls la moitié de ces produits. On parle bien entendu des fameux cinq fruits et légumes par jour, mais aussi de la viande ou encore du fromage à la coupe.

D'après l'étude, les seniors plébiscitent ces produits d'abord par habitude, étant nés dans une période où les plats à préparer, ultra-transformés, n'avaient pas encore envahi nos rayons. Mais cela n'est pas l'unique explication.

"On sait que ces produits frais traditionnels sont plus chers, notamment la viande, le poisson. Ou du moins perçus comme plus chers par l'ensemble des consommateurs sauf, on va dire, chez les plus de 60 ans, qui disposent d'un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé que les plus jeunes", souligne Gaëlle Leflock, directrice marketing chez Cantar.

Chez ces derniers, les produits frais constituent ainsi l'un des premiers postes de consommation sacrifiés. Les produits d'épicerie ou packagés, comprenez industriels, sont alors privilégiés, car considérés comme moins chers.