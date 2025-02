Concours général agricole : deux éleveuses en reconversion se préparent à défiler avec leur vache

Cette année aura lieu la 133e édition du Concours général agricole, à l’occasion du Salon international de l’agriculture, qui encourage et valorise les filières agroalimentaires françaises. Du 22 février au 2 mars 2025, les éleveurs et producteurs de chaque catégorie du concours viennent présenter leurs produits ou leurs bêtes.





Le CGA, le Concours général agricole, est l'un des rendez-vous incontournables des éleveurs et des producteurs. Il dope les ventes d'un fabricant de pâté ou de fromage. Il fait aussi la fierté des éleveurs qui choisissent leur plus belle bête, l'entraînent et la pomponnent pour aller défiler.

Mélanie et Gaëlle deux éleveuses en reconversion, se retrouveront à défiler sur le ring avec leur vache. Il y a un an, elles travaillaient encore dans le tertiaire, bien loin de leur nouvelle ferme des Herbagères à Rouans dans le pays de Retz, près de Nantes.

"Je passais ma vie devant Excel"

Elle a tout d'une bête de concours. Picota, une vache nantaise à la belle robe belge, pesant 600 kilos, est entraînée par Mélanie et Gaëlle pour le concours général agricole. "Elle est habituée et prête pour le salon. C'est très bien puisque nous, on n'est pas très prêtes. En tout cas, on n'est pas habituées, on n'est jamais allées là-bas", relate Mélanie, ancienne designer. "Moi, j'étais fonctionnaire dans la fonction publique territoriale. Je passais ma vie devant Excel. Quand Mélanie m'a proposé ce projet-là, j'ai sauté sur l'occasion de redonner du sens à ce que je faisais", évoque sa coéquipière Gaël.

Faire valoir une race protégée, promouvoir la biodiversité jusqu'à Paris... C'est le sens que donneront ces deux éleveuses novices et très appliquées pour présenter Picota, habituée des défilés en public. "En fait, elle va quand même être contrainte dans ses mouvements pendant les 10 jours du salon. Donc ce qu'on nous propose, c'est le matin et le soir de lui dégourdir les jambes". Cette race nantaise compte ce samedi matin parmi les 360 races d'animaux d'élevage représentées au Concours général agricole.