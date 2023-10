Faut-il se coucher avant minuit pour bien récupérer ? Une spécialiste met fin à cette idée reçue

Faut-il impérativement se coucher avant minuit pour bien récupérer ? Les heures avant minuit sont-elles davantage récupératrices ? Ce sont des questions que les adultes français se posent, alors que le temps de sommeil n'a jamais été aussi bas. Selon le journal La Croix, nous dormons en moyenne 6h58 par jour, alors qu'il est conseillé de dormir entre sept et huit heures.

"Cela dépend de l'heure à laquelle on doit se lever"

Une durée historiquement courte qui empêche beaucoup de personnes, notamment celles en activité, de bien récupérer. Mais selon Sylvie Royant-Parola, spécialiste du sommeil et présidente d'honneur du réseau Morphée, s'endormir avant minuit sans modifier la durée du sommeil ne sera d'aucun bénéfice. "C'est une croyance, une légende urbaine", indique-t-elle dans l'émission Pascal Praud et vous.

En réalité, c'est la durée du sommeil qui est primordiale, pas l'heure à laquelle on choisit de se coucher. "Cela dépend à l'heure à laquelle on doit se lever le matin. Si on se lève à 9 heures, ce ne sera pas vrai. Si on se lève à 6 heures, là oui, ce le sera", souligne-t-elle sur Europe 1. Des données à adapter avec le passage à l'heure d'hiver cette nuit.

L'importance du sommeil profond

Dans tous les cas, ajoute la spécialiste, "en début de nuit, quelque soit le moment où l'on s'endort, on va faire du sommeil profond qui est probablement l'un des plus récupérateurs. Comme le cerveau est déconnecté, il y a un lavage neuronal. Donc, on pense que c'est l'un des éléments qui va permettre de bien vieillir".