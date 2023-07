Face aux accidents nautiques en forte hausse en Méditerranée, les contrôles en mer se multiplient

Les accidents nautiques sont en forte hausse en Méditerranée, et par conséquent, les contrôles seront renforcés cet été. Les plaisanciers sont appelés à la vigilance en Méditerranée. Les autorités constatent une explosion de la fréquentation et surtout une forte hausse des accidents depuis la fin du confinement. Alors, pour prévenir et sanctionner les comportements à risque, cet été, les contrôles sur l'eau vont se multiplier. Europe 1 a suivi une opération de prévention au large de Nice.

"Pas mal de bateaux font n'importe quoi"

Dans le viseur des gendarmes maritimes, une petite embarcation motorisée avec à son bord quatre plaisanciers. "Il est dans la bande des 300 mètres. La vitesse, elle, est limitée à cinq nœuds à cet endroit et il est légèrement au-dessus. On va juste lui rappeler un peu la réglementation", explique le gendarme. "Bonjour Monsieur, c'est la gendarmerie maritime, vous êtes quatre, donc il faut quatre gilets", rappelle l'officier.

Ce vacancier en possession de son permis bateau et de tous les équipements approuve la multiplication des contrôles en mer l'été. "Ça ne me choque pas du tout. On voit quand même pas mal de bateaux qui font n'importe quoi. Je pense à des excès de vitesse ou au fait qu'il y a trop de personnes sur les bateaux", explique le plaisancier.

Rappeler les règles en mer

"Les gens qui viennent pour passer huit jours de vacances n'ont pas forcément une connaissance de la mer très avérée", ajoute l'adjudant-chef Fabrice Chevalier, qui insiste sur les règles principales à suivre avant de partir en mer. "On est là pour leur rappeler de prendre la météo et leur dire que s'il y a un problème, il faut appeler le Cross Med au 196."

En mer comme sur terre, la vitesse est souvent l'origine d'accidents. La sanction peut aller jusqu'à six mois d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende. "On est à plus de 3.500 interventions depuis 2020 chaque année, organisées, coordonnées par le Cross Med", détaille Mathieu Érard, administrateur en chef des Affaires maritimes. "Sur 2022, on dénombre 35 décès ou disparus en mer."

Et de nombreux blessés. En Méditerranée, 90 % des accidents se produisent à moins de 12 kilomètres des côtes.