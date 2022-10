Exposition sur Champollion au Louvre-Lens : immersion auprès de passionnés d'Égypte antique

C'est une exposition que ces mordus d'Égypte antique n'auraient manqué pour rien au monde. À l'occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, le Louvre-Lens consacre une exposition à l'égyptologue. Europe 1 s'est rendue auprès de ces passionnés.

Cette exposition a directement tapé dans l'œil d'Anaïs qui n'a pas hésité une seule seconde. "On va dire que j'ai eu un choc émotionnel lors de mon premier voyage en Égypte en 97. Et c'est vrai que dès qu'il y a une exposition, je me précipite pour admirer les œuvres, les sculptures et toutes les explications qui y sont associées.

"C'est magique"

Dans la salle du musée consacré aux hiéroglyphes, Alain s'arrête devant une stèle gravée, le regard fasciné. Hors de question pour ce retraité de manquer une exposition qui touche à l'Égypte. "Mais c'est tellement beau, ces hiéroglyphes, ces animaux. Il y a des signes qu'on comprend très bien évidemment. On voit une chouette, on voit un faucon, on voit des trucs, on dirait des couteaux. C'est magique".

Également transportée par cette magie, Pauline, une artiste plasticienne, est venue spécialement de banlieue parisienne pour admirer cette exposition. Très inspirée par l'Égypte, elle chasse tous les événements sur le sujet, parfois jusqu'à l'étranger. "Cet été, je suis allée dans un musée à Copenhague et bien sûr, je suis allée dans l'endroit égyptien, donc j'ai fait du chemin pour ça".

La prochaine étape du pèlerinage de Pauline l'emmènera à Figeac dans le Lot, pour visiter la maison de Champollion.