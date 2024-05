EXCLU EUROPE 1 - Rennes, la ville la plus touchée par le manque de logements étudiants en région

Trouver un logement étudiant relève parfois du parcours du combattant dans certaines villes. Selon le classement réalisé par le gestionnaire de résidences étudiantes Les Belles Années, qu’Europe 1 dévoile en exclusivité, Rennes est la ville la plus touchée par le manque de logements étudiants en région avec une offre pour 104 demandes. Dans une semaine, les résultats de Parcoursup seront dévoilés et la tension locative certainement décuplée. Les professionnels tentent d'anticiper.

73.000 étudiants à Rennes

"Normalement, le téléphone va énormément sonner." Sitôt le verdict de Parcoursup connu, Maxime Poussin le sait, le gérant de l'agence locative Suggestion va passer ses journées le combiné collé à l'oreille. Au bout du fil, de futurs étudiants en quête d'un logement et ils vont devoir faire très vite. "Arriver à Rennes en septembre, c'est trop tard. Maintenant, il faut venir dès le mois de juin. On vous voit souvent en début d'année universitaire, septembre-octobre, des camping-cars garés sur le long de la route", raconte-t-il.

Une pénurie qui s'explique par de multiples facteurs, notamment la recrudescence de l'offre Airbnb, plus rentable pour les propriétaires, mais surtout une hausse constante du nombre d'étudiants. Ils sont aujourd'hui plus de 73.000 dans la ville, soit 17% de plus qu'il y a dix ans. "La métropole de Rennes est une métropole est extrêmement attractive et qui constate un développement important de l'offre de formation. Donc, évidemment, tout ce public-là a besoin de se loger", explique Honoré Puil, vice-président de Rennes Métropole, délégué à l'habitat.

Pour ce faire, un programme de 2.250 logements doit sortir de terre en 2027, mais avant cela, la métropole pourrait installer des modulaires dès l'année prochaine.