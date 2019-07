EXCLU EUROPE 1 - 78% des automobilistes modifient leurs habitudes de sommeil la veille du départ en vacances

EXCLUSIF

Pour les départs en vacances, la voiture reste le moyen de transport privilégié par les Français. 66% d'entre eux l'utilisent en effet pour se rendre sur le lieu de leurs congés. De longs trajets qui imposent donc une bonne préparation physique pour éviter d'être trop fatigué et de s'endormir au volant. La somnolence reste en effet la première cause des accidents mortels sur la route. Pourtant, selon une enquête IFOP pour MMA, dévoilée en exclusivité jeudi par Europe 1, plus de 8 Français sur 10 (78%) modifient leur temps de sommeil la veille de leur départ.

76% des conducteurs interrogés confirment mettre leur réveil plus tôt la veille, tandis que 15% admettent se coucher plus tard. Pas forcément une bonne idée quand la somnolence continue d'entraîner de nombreux accidents sur les routes. Dans l'enquête IFOP, plus de 6 conducteurs sur 10 reconnaissent d'ailleurs avoir déjà connu un épisode de somnolence en conduisant. "En général, c'est quand ça fait un certain temps que je conduis. Quand je sens que je ne me suis pas trop rendu compte de ce qu'il se passait lors des 30 dernières secondes, et que ça roulait tout seul", décrit une automobiliste au micro d'Europe 1. "Ça m'est déjà arrivé d'avoir cette sensation de somnolence, avec les yeux qui piquent. De sentir une espèce de lassitude", confesse un autre.

"J'ai cette chance de ne pas avoir besoin de m'arrêter"

Mais la somnolence et l'inattention qu'elle génère peuvent s'avérer très dangereuses. Sur autoroute, 4 secondes d'absence à 130 km/h équivalent à rouler 150 mètres les yeux fermés. Pour éviter de s'assoupir, il est donc recommandé de faire des pauses, surtout quand on se lève plus tôt pour prendre la route des vacances.

Mais de nombreux conducteurs négligent également cette recommandation. Si 74% des personnes interrogées la connaissent, seuls 55% s'y tiennent. "Le réveil sonne à une heure du matin, la voiture déjà chargée, et on part", explique un père de famille. "J'ai cette chance de ne pas avoir besoin de m'arrêter. Donc tant que la famille dort, je suis tranquille. Par contre, dès qu'il commence à faire jour, la famille bouge et c'est là qu'on commence à faire des pauses, au bout de quatre heures".

"On essaie de faire au moins une pause au milieu, de s'arrêter au moins une fois sur un trajet de quatre heures", confie un autre conducteur, qui reconnaît toutefois volontiers que "la pause des deux heures n'est pas toujours respectée".

Autre moyen de lutter contre la somnolence : passer le volant. Mais là encore 66% des personnes interrogées n'envisagent pas de laisser leur place de conducteur.