EUROPE 1 ET VOUS - Succès pour la nouvelle campagne de prévention aux dangers de l'alcool à destination des jeunes

"Limiter sa consommation d'alcool, c'est la base". Le ministère de la Santé et Santé Publique France lancent une nouvelle campagne pour sensibiliser les jeunes aux dangers de l'alcool. Fini l'approche moraliste des clips vidéos montrant de violents accidents de voiture, cette nouvelle campagne se veut plus proche des jeunes et aborde la question de la consommation d'alcool avec des slogans pratiques comme "Boire de l'eau en soirée, c'est la base". Ses spots sont-ils vraiment efficaces auprès des jeunes ?

Apprendre à mieux boire

Qu'est-ce qu'un slogan comme "Manger avant de boire, c'est la base" évoque aux plus jeunes ? "C'est connu que manger avant de boire aide à mieux tenir l'alcool. Moi, dès qu'il y a de l'alcool, je ne fais pas attention à si j'ai mangé ou non, je bois, c'est le plus important", explique Greg au micro d'Europe 1.

Manger avant de boire, s'hydrater en rentrant de soirée... comme Greg, beaucoup de jeunes expliquent ne pas adopter ses réflexes lors des moments de fête. Certains, comme Maeva, ne les connaissait pas au moment de leur première soirée : "Je l'ai appris à mes dépens et du coup ça m'a énormément frustré ! Si on me donnait des bons conseils, j'apprendrais peut-être mieux à boire."

"Le ton moralisateur est un peu dépassé"

Pour Maeva et Noam, l'idée d'une campagne qui donne des conseils pour passer une bonne soirée peut avoir un impact positif chez les jeunes : "On sera moins choqués, on aura plus envie d'écouter", explique la jeune femme. "Le ton moralisateur est un peu dépassé. Ça prend la tête. Il faut utiliser des nouvelles techniques de préventions pour boire correctement et en toute sécurité comme trouver un Sam etc", renchérit Noam.

En France, selon les données de l'Agence nationale de santé publique, la consommation d'alcool est responsable d'un décès sur quatre chez les 15-34 ans.