EUROPE 1 ET VOUS - Et si vous vendiez vos petits plats à vos voisins grâce à une application ?

Comment éviter le gaspillage alimentaire ? En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, selon le ministère de la Transition écologique. À Aix-en-Provence, Andrea Becherini a lancé "Meetit" en début d'année, une application qui permet aux particuliers d'acheter ou de vendre des plats à petit prix, ou même de vendre son surplus de nourriture.

"J'économise environ 20 euros, ce n'est pas négligeable"

Un concept qui a grandement intéressé Emma. L'étudiante aime se changer les idées, le soir, en cuisinant. "Je prépare un riz sauté avec des petits pois, lardons, champignons et oignons. Une petite sauce un peu asiatique. Le riz, je n'arrive jamais à le doser", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Si elle s'est inscrite sur cette application, c'est pour éviter le gaspillage, mais aussi pour faire des économies. "Je compte vendre ces parts environ 3,50 euros. Ça me fait un complément de revenu et ça me fait surtout économiser sur mes courses. Mon panier de courses me coûte beaucoup moins cher chaque semaine, j'économise environ 20 euros, ce n'est pas négligeable."

Des plats à 4 ou 5 euros

Outre l'aspect anti-gaspillage, c'est aussi l'occasion pour les gourmands et les curieux de se faire plaisir à moindre coût, indique Andréa, le fondateur de l'application Meetit. "Autour de nous, nous avons un bon couscous tunisien, des bricks au thon, des verrines spéculos... L'idée c'est de manger des plats qui sont préparés maison à des tarifs plus attractifs. En moyenne, les plats coûtent entre 4 et 5 euros."

Cette application permettra aussi tout prochainement de récupérer des paniers anti-gaspillage auprès des restaurateurs.