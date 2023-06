EUROPE 1 ET VOUS - Les 18-24 ans jettent beaucoup plus de nourriture que les plus âgés

Les jeunes sont-ils vraiment soucieux de l'environnement ? En tout cas, cet intérêt pour l'écologie semble s'arrêter à la porte du frigo, puisque selon un sondage OpinionWay, les 18-24 ans sont les champions... du gaspillage de nourriture. Ce sont en effet eux qui jettent le plus de denrées alimentaires, très loin devant les seniors, beaucoup plus économes.

Des difficultés de conservation

Les bras chargés de sacs de courses, Manon sort du supermarché. Elle sait déjà que certains aliments partiront à la poubelle. "Les fruits et les yaourts sont des choses compliquées à conserver. Au niveau de la quantité, je n'arrive pas à anticiper ce que je peux manger. Comme je suis toute seule, je fais souvent de trop grosses quantités. Je laisse tout le temps un fond dans mon assiette et je gaspille vraiment tout le temps !", explique-t-elle.

>> LIRE AUSSI - Gaspillage alimentaire : chaque Français jetterait 20 euros de nourriture par semaine

Malgré la hausse des prix dans les rayons, le gaspillage alimentaire a la peau dure. Pour Lilou, un certain mode de vie est à mettre en cause : "Il y a souvent des imprévus à Paris où l'on doit manger à droite, à gauche, avec des amis. Donc ça va m'arriver de devoir jeter. Pour moi, ça va être les viandes, les salades en sachet", détaille-t-elle.

20 à 30 kilos d'aliments jetés par personne chaque année en France

Les 18-24 ans jettent jusqu'à quatre fois plus que leurs aînés. Ce comportement est impensable pour Françoise et Anne, deux retraitées : "On ne pourrait pas jeter, pas la nourriture ! Avec les restes, on fait de nouveau plat. Pour nous, c'est plus automatique parce qu'on a vécu l'après-guerre. Il n'y avait pas grand-chose. Avec ce qu'on avait, c'était important de bien l'utiliser".

Chaque année en France, ce sont 20 à 30 kilos d'aliments jetés par personne, dont sept kilos encore emballés.