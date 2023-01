EUROPE 1 ET VOUS - Frappé par l'inflation, le prix de la galette des rois en augmentation

Après la bûche, place à la galette des rois. Les Français pourront encore faire un abus avant de se promettre de faire un régime, traditionnelle résolution de chaque nouvelle année. Mais dans la vitrine des boulangeries, les prix ont de quoi surprendre. Le dessert coûtera bien plus cher cette année. En cause : ses ingrédients, tous touchés par l'inflation comme le beurre, la farine ou encore les œufs.

"Les ingrédients ont pris entre 10 et 30%"

Mais dans les boulangeries, les employés travaillent d'arrache-pied. Car avec près de 30 millions de parts consommées chaque année, la galette séduit toujours. Mais mauvaise surprise dans cette boulangerie d'Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, où les coûts de fabrication sont en hausse de 20%. "Désormais, faire une galette nous coûte près de 12 euros. Le loyer a évolué, l'énergie a évolué, les salaires vont augmenter. Les ingrédients ont tous pris entre 10 et 30%. Désormais, un kilo de beurre par exemple, ça nous coûte 11%" de plus, explique au micro d'Europe 1, André Devesa.

Se faire plaisir

Alors, pour éviter d'imposer une hausse démesurée aux clients, le patron annonce rogner sur son salaire et mise sur la possibilité de vendre plus longtemps ses produits. "Je pense qu'on ne dépassera pas janvier, mais si on peut aller jusqu'au bout du mois, ce serait pas mal", explique-t-il.

Malgré un prix d'appel à 5 euros la part en moyenne, les clients n'hésitent pas à se faire plaisir. "Je vous avoue que je ne compte pas trop. Ce n'est pas quelque chose que je mange tous les jours, mais il faut bien ouvrir la saison" quelque part, ironise une cliente. En tout, André Devesa espère vendre près de 800 galettes en 2023.