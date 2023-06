EUROPE 1 ET VOUS - Et si l'intelligence artificielle faisait le travail à votre place ?

Un monde organisé par les machines, où les robots ont remplacé les Hommes au travail… Nous n'en sommes pas encore là évidemment mais petit à petit déjà, les intelligences artificielles transforment les journées de travail de certains Français. Comme Arthur, rencontré par Europe 1 à Paris et qui cherche un emploi dans la finance. Son visage s'illumine en parlant d'intelligence artificielle. Ce trentenaire l'utilise au quotidien lorsqu'il postule à des offres d'emploi.

"J'ai voulu faire une lettre de motivation en anglais. Je lui ai demandé par rapport au métier que je faisais et par rapport à l'attente de l'entreprise. J'ai un peu supprimé quelques mots. J'ai ajusté, et c'était prêt en une minute", détaille-t-il fièrement. De quoi lui faire gagner beaucoup de temps, selon lui.

Utiles oui, mais pas partout

Charlotte, elle, travaille dans le marketing et les intelligences artificielles ont changé sa vie professionnelle. "On nous pousse même à l'utiliser. Ça ouvre aussi des possibilités pour nous aider à créer du contenu et notamment à créer des textes. Ça nous donne de l'inspiration", confie-t-elle. Mais cette jeune femme l'admet, les IA ont tout de même des limites et dans certains secteurs, elle serait même inutile. Camille travaille dans l'hôtellerie. Elle ne s'en est jamais servie.

"On veut donner sa place au client et à l'interaction humaine, ce que l'IA ne permet pas forcément de faire. On a déjà plein de logiciels qu'on utilise au quotidien", constate la jeune salariée. Mais selon elle, ce n'est qu'une question de temps avant que les intelligences artificielles puissent l'aider dans son travail. Selon une étude de Goldman Sachs, 300 millions d'emplois dans le monde pourraient être impactés par l'intelligence artificielle.