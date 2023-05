Les IA comme Chat GPT sont une «illusion d'intelligence» pouvant «manipuler», affirme Laurence Devillers

L'intelligence artificielle est au cœur de toutes les conversations depuis de nombreux mois. L'apparition du prototype conversationnel Chat GPT a eu l'effet d'une bombe dans le monde. Que ce soit pour faire la conversation ou demander un réel renseignement, des millions de personnes l'utilisent chaque jour dans le monde. Ses capacités, par leur puissance et leur précision, peuvent même inquiéter. Laurence Devillers, professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université, explique au micro d'Europe 1 que cette supposée supériorité est en fait une "illusion".

Chat GPT, une "projection des capacités humaines"

L'intelligence artificielle a le pouvoir de maintenir une conversation comme un être humain, ce qui créé une "illusion d'intelligence" d'après la professeure. "Cette illusion d'intelligence va nous manipuler et c'est là où il faut faire très attention", poursuit-elle avant d'expliquer que la "machine ne fait que copier" et n'a "aucun sens sur ce qu'elle est en train de faire". De ce fait, cette technologie ne possède pas d'émotions puisqu'il s'agit de "projections des capacités humaines".

Ce sont ses capacités de langage qui incitent l'être humain à croire que cette dernière est plus intelligente et même plus émotive qu'elle ne l'est véritablement. Bien que Laurence Devillers avoue qu'il est difficile pour beaucoup de "faire la différence", elle confirme que le système même de l'intelligence artificielle n'a aucune forme de vie : "Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'émotions, il n'y a pas d'intentions."

La professeure en a profité pour ajouter que la manipulation déclenchée par diverses intelligences artificielles a déjà commencé, notamment via les réseaux sociaux avec les images modifiées. Dernièrement, de nombreuses photos fausses ont circulé sur internet, mettant en scène des personnalités publiques dans des situations incongrues. Une "coopération" avec les machines est donc nécessaire et passe notamment par "l'éducation" pour apprendre à mieux aborder cette nouvelle technologie.