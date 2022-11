EUROPE 1 ET VOUS - Des parents révoltés face à une école à l'hygiène déplorable

Avant d'emmener votre petit à l'école, posez-lui la question : va-t-il aux toilettes entre deux heures de classe ? Une récente étude réalisée par Harris Interactive a révélé un constat alarmant : huit élèves sur dix se retiennent d'uriner. La cause principale semble être l'hygiène des sanitaires, souvent déplorable. Alors certains parents ont décidé d'agir, comme dans une école primaire de Saint-Genest-Lerpt, près de Saint-Étienne. Là-bas, l'entretien de l'établissement n'est plus assuré, faute de personnel.

Des sanitaires jamais nettoyés…

Cela fait d'ailleurs des semaines que les parents d'élèves ne décolèrent pas, car les toilettes de l'école sont sales et même impraticables, selon Nelly, maman d'un enfant de CE1. Dans cette école de la Loire, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. "Ce n'est pas propre, ça pue, c'est tout mouillé, m'a dit mon fils, avec ses mots à lui. J'ai visité les WC d'en bas et c'est dégueulasse. C'est tout jaune de pisse parce que ce n'est pas nettoyé. Cela veut dire qu'ils se retiennent du matin jusqu'au soir. C'est lamentable", dénonce-t-elle.

… Et même des souris dans les classes

La goutte d'eau était au retour des vacances de la Toussaint, raconte Murielle, une autre maman d'élève. "Ils ont découvert des souris ! Des souris qui se baladaient dans les classes parce que le ménage n'avait pas été fait et les poubelles pas vidées pendant les quinze jours de vacances", s'agace-t-elle. Ces parents dénoncent la gestion à l'économie des services d'entretien par la mairie, qui ne remplacerait pas les personnels absents. Le maire, Christian Julien, ne nie pas le problème mais selon lui, les parents grossissent le trait.

"Il y a une exagération, c'est certain. Pour peut-être une souris qui a été aperçue parce qu'il y a eu un certain nombre de travaux et peut-être une poubelle qui n'a pas été débarrassée et qui ont pu attirer ces souris. Ce n'est pas quelque chose de catastrophique", se défend-il. Il a malgré tout prévu de rencontrer les parents en fin de semaine.