Qu'est-ce que «l'école du futur» voulue par Emmanuel Macron et Pap Ndiaye ?

Le chef de l'État se rend dans une école maternelle et élémentaire marseillaise ce jeudi, accompagné de son ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye. Cette école est l'une des 59 écoles qui a expérimenté "l'école du futur". Cette expérimentation vise à donner davantage d’autonomie aux équipes pédagogiques pour un système scolaire "plus juste et plus inclusif" comme le souhaitait Emmanuel Macron dans son plan "Marseille en grand".

L'éducation, l'une des priorités du nouveau quinquennat

Au-delà de la promotion de cette expérimentation, c’est une visite très politique à l’approche des élections législatives. Pour mieux échapper aux tumultes ambiants, Emmanuel Macron veut montrer, par ses déplacements, les priorités de son second mandat. Après la santé et la visite du centre hospitalier de Cherbourg il y a deux jours, place à l’éducation.

L’occasion de mettre sur le devant de la scène son projet d’école du futur mais aussi son nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, la surprise du gouvernement d'Élisabeth Borne.

Le nouveau ministre est la cible des oppositions de la droite depuis sa nomination il y a deux semaines. Ce sera donc pour lui son baptême du feu, son premier déplacement au côté du président. Le chef de l’État devrait à cette occasion marquer son soutien explicite à Pap Ndiaye dans le seconde ville de France, Marseille, qui a placé Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour de la présidentielle avec 31% des voix.

À dix jours du premier tour des législatives, c'est un cap au sud et à gauche pour Emmanuel Macron.