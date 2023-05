EUROPE 1 ET VOUS - À Annecy, l'eau du lac va permettre de chauffer 500 logements

C'est une première en France. En Haute-Savoie, l'eau du lac d'Annecy va permettre de chauffer et de climatiser tout un quartier de la ville. Le système a été inauguré jeudi après deux ans de travaux. Il s'agit d'une boucle d'eau en circuit fermé. Concrètement, on prélève l'eau du lac, qui vient alimenter une centrale de production de chaleur pour le chauffage, avant de retourner dans le lac. Un système qui consomme 15 fois moins d'électricité qu'un système de chauffage traditionnel.

Deux tuyaux, trois pompes à chaleur

C'est une trappe métallique à quelques mètres du lac d'Annecy et de ses eaux turquoise. Aucune usine à l'horizon, tout est enterré, notamment d'énormes tuyaux qui permettent de prélever l'eau du lac. "L'énergie est récupérée dans le lac, elle est locale, disponible en quantité phénoménale. On a deux tuyaux : le premier a une profondeur de 20 mètres qui vient récupérer l'eau du lac à une température de 7°C. Et le deuxième tuyau, qui plonge à 6 mètres, vient rejeter l'eau", explique Jérémie Neveu, de l'entreprise Idex, en charge du projet.

"Nous avons ensuite trois pompes à chaleur qui élèvent la température à 65°C, ce qui est compatible avec des radiateurs par exemple et aussi l'eau que l'on utilise dans notre douche", ajoute-t-il.

© Jean-Luc Boujon / Europe 1

Un système "noble"

Il n'y a aucun impact écologique, c'est une boucle fermée : l'eau est prélevée puis rejetée sans altération. Ce système permet de chauffer l'hiver et de refroidir l'été 500 logements du nouveau quartier, ce qui ravit les habitants. "On est très fiers d'avoir ce principe de chauffage des immeubles. On n'utilise pas d'énergie nucléaire pour chauffer ou climatiser, c'est super noble !" lance-t-il.

Ils apprécieront sans doute aussi la baisse sur leur facture d'électricité avec une consommation annoncée 15 fois moins importante.