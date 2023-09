EuroMillions : une joueuse bretonne remporte le jackpot de 109 millions d'euros

109.268.140 euros, c'est le montant exact du jackpot de l'EuroMillions qui a été remporté par une quinquagénaire bretonne en début de mois à Larmor-Plage dans le Morbihan. Une nouvelle qui changerait la vie de n'importe qui. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle détenait le ticket gagnant, elle ne voulait plus s'en séparer. Peu importe ce qu'elle faisait, le précieux sésame n'était pas loin, bien protégé dans son sac à main. Quand elle a reçu le gigantesque chèque à la FDJ, elle disait qu'elle ne réalisait toujours pas ce qu'il lui arrivait.

Elle venait de perdre son emploi

"J'ai vraiment du mal à y croire, j'ai l'impression que ce n'est pas réel". C'est ce qu'a dit la gagnante, qui souhaite rester anonyme à Isabelle Cesari, la responsable à la FDJ des relations avec les grands gagnants, qui lui a remis son chèque. "Elle avait un peu cette sensation d'un rêve, de quelque chose d'irréel", a ajouté Isabelle Cesari. Une phase de sidération qui est tout à fait banale et que ressentent tous les vainqueurs de lot comme le sien. Et comme quoi les choses n'arrivent pas par hasard, la Bretonne venait de perdre son emploi et avait joué un peu par hasard.

Malgré le fait qu'elle a obtenu le plus gros gain de l'année en France, elle ne souhaite pas s'arrêter de travailler, au contraire. Mais grâce à cette somme, elle va pouvoir mener des nouveaux projets comme celui de s'investir dans une cause qui lui tient à cœur ou encore de devenir propriétaire de son propre logement, elle qui est locataire pour le moment. Elle a désormais la certitude de toujours avoir un toit au-dessus de la tête, d'être à l'abri financièrement et de pouvoir également y mettre les futures générations.