Euromillions : un joueur apprend qu'il gagne 4,5 millions d'euros... en s'achetant un kebab

Comment bien finir l'année 2022 financièrement. Dans les Hautes-Alpes, un homme d'une soixantaine d'années a gagné 4,5 millions d'euros en jouant à l'Euromillions. "Un joueur décide d'aller s'acheter un kebab. Et, en attendant que son sandwich soit confectionné, il se souvient qu'il a un reçu de jeu dans son portefeuille", raconte Isabelle Cesari, responsable des relations avec les grands gagnants de la Française de Jeux, au micro d'Europe 1.

"Alors il se dit : 'Tiens, je vais aller juste à côté dans le tabac pour vérifier ce reçu'. Et il apprend qu'il a remporté 4,5 millions d'euros", poursuit-elle.

Une façon amusante de l'annoncer à son épouse

La responsable explique que ce chanceux "a annoncé à son épouse ce gain d'une façon assez amusante. En fait, il n'a mangé que quelques bouchées de son kebab, donc il l'a ramené chez lui. Il l'a mis ensuite au frigo et son épouse est rentrée à la maison, a vu le kebab dans le frigo, ce qui n'est pas forcément un met qu'il a l'habitude de consommer", précise Isabelle Cesari.

La fin de l'histoire ? "Son épouse lui a dit : "Mais qu'est-ce que c'est que ce sandwich ?'" Il lui a répondu : "Écoute, tu ne vas pas me croire, mais il s'agit d'un kebab en or." Et là, ils étaient assez sidérés tous les deux, mais avec beaucoup de recul sur la situation et beaucoup de joie aussi, évidemment", remarque la responsable des relations avec les grands gagnants de la FDJ. Avec ses gains, le joueur souhaite aider ses proches, s'acheter une maison ou encore voyager en Amérique du Sud.